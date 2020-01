119.518 bladzijden in Staatsblad, ondanks lopende zaken

Het Belgisch Staatsblad heeft er een nieuw recordjaar opzitten met maar liefst 119.518 bladzijden. Dat is nog ruim 2.500 bladzijden meer dan recordjaar 2017, toen het Staatsblad 117.002 pagina’s telde. 2018 werd afgesloten met 108.622 bladzijden.

Lopende zaken of niet, het toont dat de overheid gewoon voortwerkt. Dat zegt Wilfried Verrezen, directeur van het Belgisch Staatsblad. De omvangrijkste publicatie was die van 11 juni, waarbij twee teksten van de Waalse overheid goed waren voor ruim 4.300 bladzijden. De organisatie van de verkiezingen leverde samengeteld circa 2.000 bladzijden aan teksten op. Daarnaast werden er opnieuw veel Duitse vertalingen gepubliceerd, en was het een jaar met veel collectieve arbeidsovereenkomsten, aldus de Staatsblad-directeur. Voeg daar nog vele kleine publicaties aan toe, zoals lijsten van adreswijzigingen na de gemeentefusies, en je hebt het recept voor een recordjaargang.(mvdr, blg)