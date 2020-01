Conservatieve Sebastian Kurz bereikt coalitieakkoord met Groenen in Oostenrijk

De conservatieve ÖVP van voormalig Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz (33) en De Groenen hebben woensdagavond een coalitieakkoord gesloten. Dat luidt de terugkeer als kanselier in van de jonge christendemocratische leider, die tot in mei 2019 regeerde met extreemrechts. Kurz spreekt over een “uitstekend” akkoord dat tot stand kwam na moeilijke onderhandelingen tussen twee “zeer verschillende” partijen.

“We zijn erin geslaagd om het beste van twee werelden samen te brengen”, verklaarde de leider van ÖVP op een persconferentie in Wenen. Kurz en zijn partij verdedigen een hard migratiebeleid, maar volgens de partijleider is het perfect mogelijk om “het klimaat en de grenzen te beschermen”.

Werner Kogler (58), leider van de ecologische partij, wordt vicekanselier van de nieuwe regering onder leiding van Kurz. Hij erkent dat het niet gemakkelijk is geweest, maar is verheugd dat de twee partijen erin geslaagd zijn “bruggen te bouwen” voor “de toekomst van Oostenrijk” en zich in te zetten voor meer “sociale rechtvaardigheid” en voor belangrijke maatregelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

“Voor de bescherming van het klimaat hebben we een breder akkoord bereikt dan we hadden gedacht”, verklaarde Kogler nog. Donderdag zullen de partijen de inhoud van hun coalitieakkoord voorstellen.

Corruptieschandaal

De groenen hebben zich altijd verzet tegen het migratie- en veiligheidsbeleid van de vorige regering met ÖVP en het extreemrechtse FPÖ.

Na een corruptieschandaal waarin de leider van FPÖ verwikkeld was, viel de regering. Eind september kwamen er vervroegde verkiezingen die gewonnen werden door ÖVP.