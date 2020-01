Zestien doden bij rellen in Mexicaanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis in de stad Cieneguillas in het centrum van Mexico zijn zestien doden en vijf gewonden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten.

De gevangenen vielen elkaar aan met pistolen en messen. Die wapens werden na de opstand in beslag genomen, stelt het ministerie van Openbare Veiligheid van de Mexicaanse deelstaat Zacatecas.

De autoriteiten pakten een gedetineerde op die in het bezit was van een pistool. Voorts werden nog drie vuurwapens en messen ontdekt. Vermoedelijk zijn de moorden met die wapens gepleegd, klinkt het in een verklaring. De gevangenis werd doorzocht om zeker te zijn dat er geen andere wapens meer waren. “De situatie is onder controle”, luidt het.

Er is een onderzoek gestart en de slachtoffers worden geïdentificeerd.

Foto: REUTERS

