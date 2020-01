1,2 miljoen pensioenen liggen lager dan 1.500 euro netto

Zo’n 1,2 miljoen Belgen hebben een pensioen dat lager ligt dan 1.500 euro netto per maand. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de federale pensioendienst, die De Tijd en L’Echo opvroegen. Het gaat om zowat de helft van alle gepensioneerden in ons land.

“Dat is vooral het gevolg van onvolledige carrières”, verklaart pensioenexpert en gewezen SP.A-minister Frank Vandenbroucke. “Er zijn nog altijd veel vrouwen die heel korte carrières hebben gehad en daardoor een erg klein pensioen hebben. Al dunt die groep uit.”

Als echte formatiegesprekken voor een federale regering van start gaan, zal de discussie over de verhoging van het minimumpensioen van 1.266 naar 1.500 euro netto opnieuw losbarsten. In de nota’s van ex-informateur Paul Magnette (PS) was dat een van de prominentste sociaal-economische maatregelen.

Hoeveel de 1,2 miljoen landgenoten in kwestie erop vooruitgaan als het minimumpensioen naar 1.500 euro wordt opgetrokken, valt nog te bezien. “Dat zal volledig afhangen van de keuzes van een volgende regering”, zegt Vandenbroucke. “In de laatste nota van Magnette stond dat die 1.500 euro geldt voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Wie minder jaren gewerkt heeft, zal dus niet aan 1.500 euro komen.”

Vandenbroucke roept de toekomstige onderhandelaars voor een volgende regering op het debat open te trekken en tegelijk werk te maken van een vereenvoudiging van de bestaande regels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.