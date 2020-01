Saga voorbij: verguisde Xhaka blijft bij Arsenal

Granit Xhaka gaat nergens heen. Dat heeft zijn Arsenal-trainer Mikel Arteta toch gezegd. De Zwitserse middenvelder ging eind oktober in de clinch met de eigen fans en wou daarop vertrekken, maar keert nu op z’n stappen terug. Op nieuwjaarsdag was Xhaka nog een van de sterkhouders van The Gunners in de 2-0-zege tegen Manchester United.

Nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Toch bij Granit Xhaka. Eind oktober kwam de middenvelder plots in het middelpunt van de aandacht te staan toen hij publiekelijk in de clinch ging met zijn eigen fans nadat die hem uitfloten tijdens een wissel in de match tegen Crystal Palace. “Ze zeiden dingen als ‘ik hoop dat je dochter kanker krijgt’” weerde Xhaka zich. Geen wonder dat je even de confrontatie aangaat op zo’n moment.

Hetha is geïnteresseerd

Nadat de eerste woede was gaan liggen, bood Xhaka al snel zijn verontschuldigingen aan, al verloor hij wel zijn aanvoerdersband en bleef hij drie competitiematchen aan de kant. De middenvelder speelde zich snel weer in de ploeg, maar toch leek een vertrek in de winter nakend te zijn. Hertha Berlijn toonde en toont volgens The Times bijvoorbeeld aardig wat interesse in de 82-voudig international, tevens nog steeds maar 27 jaar oud. “Maar ik denk dat hij zal blijven”, aldus Arteta na de 2-0-zege tegen Manchester United op nieuwjaarsdag. “Hij kan deze ploeg veel bijbrengen.”