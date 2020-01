Ook dat nog: Man United ziet Pogba uitvallen en maakt zich klaar voor winteroffensief

Een 2-0-nederlaag bij Arsenal, weer wat verder verwijderd van de plaatsjes die recht geven op de Champions League en nu ook nog draaischijf Paul Pogba die vermoedelijk één maand out is. Neen, het was geen vrolijk eindejaar voor Manchester United dat in de wintermercato haar middenveld wil versterken.

Het gebeurde al op Boxing Day in de 4-1-zege tegen Newcastle, Paul Pogba die geblesseerd aan de enkel uitviel met een probleem aan de enkel, amper in de tweede match van zijn terugkeer nadat hij al dik twee maanden buiten strijd was geweest met een blessure aan… de enkel. “Hij moet zo snel een operatie ondergaan”, vertelde trainer Ole Gunnar Solskjaer na het verlies tegen Arsenal. “Het is geen groot probleem, maar dat was de conclusie die er kwam na het nemen van een paar scans.”

Ook McTominay maanden out

Pogba speelde dit seizoen nog maar acht officiële matchen voor Manchester United. Met ook nog Scott McTominay vermoedelijk maanden buiten strijd willen The Red Devils deze winter nog een extra middenvelder halen om haar kern te versterken. Nog een vervelend dingetje tussendoor: Mino Raiola - makelaar van Pogba - heeft de oorlog verklaard aan Man United. In een gesprek met La Repubblica verklaarde hij dat “het probleem van Pogba Manchester United is” en dat hij “nooit meer een speler zal brengen naar die club”. Een vertrekkende Pogba is voor Man United nog een groter probleem dan een geblesseerde Pogba.

