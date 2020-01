Wie zag Frederik? Jongeman (22) uit Vilvoorde vermist na nieuwjaarsfeestje, politie houdt nieuwe zoekactie

Vilvoorde - Donderdagochtend heeft de politie een opsporingsbericht verspreid naar de 22-jarige Frederik Vanclooster uit Vilvoorde. De jongeman kwam niet meer thuis na een feest in de Kruitfabriek op Nieuwjaar. Intussen zijn tientallen vrijwilligers opnieuw begonnen met zoeken.

“Op woensdag 1 januari 2020 rond 03u00 werd de 22-jarige Frederik Vanclooster voor het laatst gezien aan de Steenkaai in Vilvoorde. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Frederik is 1m94 en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en draagt een bril met ronde glazen. Op het moment van de verdwijning droeg hij een bruine fluwelen broek, een blauw geruite hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.”

“Hebt u Frederik Vanclooster nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.”

Groepjes van vier

Donderdagochtend omstreeks negen uur wordt opnieuw gezocht naar de jongeman. Tientallen vrijwilligers, mogelijk zelfs honderd, worden begeleid door de politie en zoeken onder meer in het stadspark. Ook gisteren werd daar al gezocht. De vrijwilligers worden opgedeeld in groepjes van vier en focussen op de buurt rond de Kruitfabriek en de woonst van de jongeman. De politie heeft ook een helikopter en een sonarboot ingezet. Die laatste zal zoeken op het kanaal. (RDB)

De politie brieft de vrijwilligers die aan de zoekactie deelnemen in de Kruitfabriek, waar Frederik voor het laatst gezien werd. Foto: Robin De Becker