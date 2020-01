Staking opnieuw vooral in steden voelbaar: tot helft trams rijden niet

Ook op de vierde dag van de staking van ACOD bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn blijft de hinder al bij al beperkt. Vooral in de steden is de staking voelbaar. Zo is in Antwerpen 50 procent van de tramlijnen geïmpacteerd, terwijl ongeveer 40 procent van de bussen niet rijden, meldt De Lijn.

Op de streeklijnen in de provincie Antwerpen is er lichte hinder, net als op de streeklijnen in Oost-Vlaanderen. Over Gent heeft De Lijn nog geen informatie, maar het is wel duidelijk dat de hinder daar ook groter is dan in de rest van de provincie.

Voor Limburg spreekt De Lijn van zeer lichte hinder, in Vlaams-Brabant is er lichte hinder op verschillende lijnen en in West-Vlaanderen rijdt ongeveer 25 procent van de ritten niet. “De vorige dagen was er in West-Vlaanderen niet veel hinder, nu zien we wel een impact in heel de provincie”, klinkt het bij de persdienst.

De Lijn wijst er nog op dat ze woensdag op vakantiedienst reed, en er dus sowieso minder trams en bussen reden.

De stakingsaanzegging van de socialistische vakbond loopt nog tot en met vrijdag 3 januari. Hoe groot de hinder vrijdag zal zijn, blijft onduidelijk. Reizigers kunnen best de realtime informatie raadplegen op de haltepagina’s op de website en in de app van De Lijn.