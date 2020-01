Bondscoach Venezuela houdt het voor bekeken

Venezuela moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Voormalig doelman Rafael Dudamel (46) diende na bijna vier jaar in functie immers zijn ontslag in.

Dudamel was Venezolaans bondscoach sinds 1 april 2016. Onder zijn leiding haalde het team afgelopen zomer verrassend de kwartfinales van de Copa America, waarin Argentinië te sterk was. Zijn vertrek komt er drie maanden voor de start van de voorronde voor het WK 2022. Venezuela is het enige Zuid-Amerikaanse land dat nog nooit aan een WK deelnam.

Over vijf maanden start in Argentinië en Colombia de Copa America 2020. Venezuela speelt er in de groepsfase tegen onder meer Brazilië en gastland Colombia. Volgens de Braziliaanse pers zou Dudamel in beeld zijn Atletico Mineiro, dat een trainer zoekt na het vertrek van Vagner Mancini.