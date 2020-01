Juventus heeft toptalent Kulusevski te pakken

Juventus heeft zich bij de start van de wintermercato meteen stevig versterkt. De Oude Dame plukt Dejan Kulusevski weg bij Atalanta voor de slordige som van zo’n 35 miljoen euro. De Zweedse flankaanvaller brak dit seizoen helemaal door bij huurclub Parma.

19 jaar is Kulusevski nog maar, maar dat hield Juventus dus niet tegen om stevig in de buidel te tasten voor de tiener. De rechtsbuiten werd de eerste seizoenshelft door Atalanta uitgeleend aan Parma en scoorde vier keer in zeventien wedstrijden. Ook deelde de Zweedse international - zoon van Macedonische ouders - zeven assists uit. Kulusevski wordt donderdag medisch gekeurd en tekent nadien een contract voor vijf jaar waarna hij een basisloon van zo’n 2,5 miljoen euro per jaar zal opstrijken. Kulusevski maakt het seizoen normaliter nog af bij Parma alvorens de stap naar Turijn te zetten.