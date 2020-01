Belg al half jaar in Oekraïense cel omdat hij prostituees naar ons land probeerde te brengen in zijn Nissan Micra: “Ik ben erin geluisd”

Een 36-jarige Belg, een zekere Julien uit Jamioulx, zit al sinds de zomer in een Oekraïense cel, op verdenking van mensenhandel. De man zou met drie escortes geprobeerd hebben de grens over te steken. Hij zegt nu aan La Dernière Heure dat de vrouwen hém erin geluisd hebben, mogelijk met medeweten van lokale autoriteiten.

“Ik ben opgelicht door drie prostituees die me naar Oekraïne lokten”, zeg Julien. “Eerst leerde ik een meisje kennen, die zei dat ze naar België kon komen voor een week of twee. Het leek alsof ze mijn liefje was. Ik zou haar België en onze gastronomie leren kennen, zulke zaken.”

De drie vrouwen die met de Belg meereisden. Foto: RR

Daarop vroeg de vrouw naar werk als prostituee in België en ging Julien zijn licht opsteken in de rosse buurt. De Oekraïense gaf daarop het nummer van Julien aan enkele andere meisjes. “Ik heb hen gezegd dat ze naar België konden komen, dat ik een internetprofiel zou maken. Zo zouden ze werk kunnen vinden. Maar de vrouwen wilden dat ik naar hen kwam.” Eén van hen durfde het vliegtuig niet te nemen, een andere had geen geld en de derde vrouw zei Julien dat het makkelijker zou zijn om mét hem de grens over te steken. “Eens je hier bent, kunnen we samen naar België vertrekken, zeiden ze.”

De politie in Oekraïne verspreidde deze video van de arrestatie.

En zo stapte Julien deze zomer in zijn Nissan Micra om 1.650 kilometer verder in Lviv de vrouwen te ontmoeten. Op de terugweg naar België werd hij tegengehouden en opgepakt. “Maar ik ben niet de eerste die in deze val loopt”, zegt hij nog. “Mannen worden tegengehouden door de politie, die op de hoogte is. Je wordt verplicht te betalen om terug vrij tekomen.”