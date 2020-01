Brandweerkorps onder vuur voor foto bij uitslaande brand

In de Amerikaanse stad Detroit is een onderzoek geopend naar een foto van een brandweerkorps die bij een brandend huis lachend op de foto staan. Het beeld werd online gepost op de Facebookpagina Detroit Fire Incidents Page, met het bijschrift: “De crew neemt een momentje voor een selfie op Nieuwjaar.”

Het beeld werd dinsdagavond, op oudjaar, online gezet. Het zou gaan om een foto om een collega die met pensioen ging uit te zwaaien. Maar al snel kwamen er negatieve commentaren. Ook het hoofd van de brandweer, Eric Jones, vond het niet kunnen. “Er zijn veel manieren om een pensioen te vieren. Een foto nemen voor een brandend huis is dat niet. We gaan dit onderzoeken. Als deze foto gecheckt is, zullen we maatregelen nemen.” Jones noemde de foto ongepast en onprofessioneel. “Achter elk vuur is er een familie of eigenaar die achterblijft.” De woning brandde helemaal uit, maar was verlaten op het moment dat de brand uitbrak.

Op de Facebookpagina Detroit Fire Incidents Page verscheen nadien een bericht en de foto werd verwijderd. “Een brandweerman had ons gevraagd deze foto online te plaatsen”, klinkt het. “Maar we hebben hem opnieuw verwijderd toen andere collega’s dat vroegen. Ze kregen bedreigingen - wellicht sancties van hun oversten - omdat het beeld online stond.