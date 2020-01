Wie heeft Marta (62) gezien?

Gent - Het Parket van Oost-Vlaanderen en de politie zijn op zoek naar de 62-jarige Marta Dunova. Op donderdag 26 december verliet ze rond 16 uur haar woning in de Kleemstraat in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Marta is afkomstig uit Slowakije en spreekt een beetje Nederlands. Zij is 1,60 meter lang en is struis gebouwd. Ze heeft een licht getaande huidskleur, bruine ogen en kort grijs haar. De vrouw kan een verwarde indruk maken. Hebt u Marta gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.