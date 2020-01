Goede voornemens? Je zal ze waarschijnlijk niet lang volhouden en volgens expert is dat allesbehalve je eigen schuld

Je goede voornemens ten spijt is de kans klein dat je er lang in slaagt om minder te drinken of meer te sporten. Het goede nieuws: daar hoef je je volgens medisch antropoloog Reginald Deschepper niet al te schuldig over te voelen. “Zonder een omgeving die ons ertoe aanzet om gezonder te leven, is het bijzonder moeilijk om onze levensstijl aan te passen.”