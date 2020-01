Zware brand bij bedrijf in Merelbeke: “Er zijn sporen gevonden van vuurwerk”

Merelbeke - De oorzaak van de zware brand ,waarbij een boomhuttenbedrijf vernield werd in Merelbeke, is waarschijnlijk vuurwerk. “Er zijn sporen van vuurwerk gevonden”, zegt het parket.

De brandweerzone Centrum werd op nieuwjaarsdag even over één uur naar de Nijverheidsweg in Merelbeke geroepen: de schrijnwerkerij Hogerhuis bleek er helemaal in lichterlaaie te staan. Volgens de brandweer ging het om een kantoorgebouw met twee loodsen, waar niemand aanwezig was. Ook een bestelwagen brandde volledig uit.

Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. “Bij de eerste vaststellingen zijn er sporen gevonden van vuurwerk”, zegt het parket.