Mechels dierenasiel verontwaardigd na vuurwerk bij jaarwisseling: “Alle dieren zijn angstig en ziek, adopties nu onmogelijk”

Mechelen - Bij de Mechelse Dierenbescherming is het jaar slecht ingezet. Ondanks een vuurwerkverbod in de straten rond het asiel werd in de dagen en uren voor de jaarwisseling enorm veel vuurwerk afgeschoten. De dieren zijn allemaal angstig en ziek door de stress, adopties worden daardoor voor onbepaalde tijd onmogelijk.

In Mechelen mocht tijdens de nieuwjaarsnacht van half twaalf tot één uur vuurwerk afgeschoten worden. In de buurt van het asiel werd een perimeter ingesteld waarbinnen het verboden was, maar die werd niet gerespecteerd. Bij de Dierenbescherming wordt verontwaardigd gereageerd.

Teleurgesteld, verdrietig en gefrustreerd

“Wij zijn teleurgesteld en verdrietig, en ook gefrustreerd dat mensen niet beseffen wat ze aanrichten”, zegt beheerder Wendy Kerselaers. “Onze dieren hebben vaak een rugzakje en hebben het moeilijk om vertrouwen te stellen en door dat vuurwerk is het gedane werk van de afgelopen weken om hen dat vertrouwen terug te geven helemaal weg. Dat resulteert in stressdiarree, opgefokte en bange dieren en ook meer bijtincidenten. want één van onze vrijwilligers kreeg een knauw.”

Niet alleen de 35 honden die in het asiel verblijven maar ook de twintig katten zijn nu de dupe. “Katten zijn vaak drager van de niesziekte en die breekt uit bij een verminderde weerstand of stress. En dat is nu het geval. Daardoor zijn ze ook vatbaarder voor andere ziektes. Door de ziektes kunnen we momenteel geen plaatsingen doen, en komt onze hele werking in het gedrang.”

Kat-en-muisspelletje

De Dierenbescherming Mechelen hoopt dat de volgende nieuwjaarsnacht anders wordt aangepakt. “Nu was het een kat-en-muisspelletje tussen de veroorzakers en de politie, want telkens de politie ter plaatse kwam, waren zij alweer weg”, zegt Kerselaers. “Volgend jaar moet hier een patrouille continu aanwezig zijn, en ook op het jaagpad aan de achterkant. Blijkbaar vinden sommige mensen het leuk dat alle honden beginnen blaffen als zij vuurwerk afschieten, maar de gevolgen zijn echt veel erger dan wat geblaf.”

Volgend jaar zou in de hele stad een vuurwerkverbod gelden gedurende de hele nieuwjaarsnacht.