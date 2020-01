Vrouw (60) en 2 dochters verdacht brand in Duitse dierentuin veroorzaakt te hebben

Het parket in Duitsland verdenkt een 60-jarige vrouw uit Krefeld en haar beide volwassen dochers ervan de brand in de dierentuin van Krefeld verooraakt te hebben.

De drie vrouwen hebben zich zelf bij de politie gemeld. Ze zeiden de agenten dat ze op oudejaar vijf Thaise lampionnen opgelaten hadden, aldus vertegenwoordigers van politie en parket tijdens een persconferentie donderdag. De speurders vermoeden dat de zware brand, die het apenverblijf in de dierentuin helemaal in de as gelegd heeft, veroorzaakt werd door zulke lampionnen.

Een onderzoeker toont een van de lampionnen die de brand mogelijk veroorzaakt hebben. Foto: EPA-EFE

Bij de brand zijn meer dan 30 apen omgekomen, onder meer chimpansees, orang-oetangs en twee gorilla’s. Slechts twee chimpansees overleefden de brand. “Het is de zwartste dag in de geschiedenis van de zoo”, zei directeur Wolfgang Dressen woensdag aan verslaggevers. In de omgeving van de dierentuin werden verscheidene Thaise lampionnen gevonden. Ze zijn sinds 2009 verboden in verschillende Duitse deelstaten, waaronder ook Noordrijn-Westfalen, waar Krefeld ligt.

De zoo van Krefeld heeft een duizendtal dieren en trekt jaarlijks ongeveer 400.000 bezoekers.