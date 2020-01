Dronken Nederlandse acteur deelt slag uit aan vrouw tijdens nieuwjaarsnacht: “We waren allebei dronken, dit was heel dom”

De Nederlandse acteur Raymi Sambo (48) heeft tijdens de nacht van oud naar nieuw een 47-jarige vrouw uit Amsterdam een slag verkocht. Sambo zegt spijt te hebben, de vrouw zegt nog altijd niet te weten waarom de acteur uitgehaald heeft.

Ongeveer 25 feestvierders waren dinsdagavond naar een horecazaak in het Nederlandse IJburg afgezakt om het nieuwe jaar in te zetten met een dansje en een drankje. Antoinette (47) uit Amsterdam was een van hen en raakte buiten aan de praat met een man die met All stars-acteur Raymi Sambo (48) was meegekomen.

“Die werd op een gegeven moment aangesproken door Sambo, die naar huis wilde”, doet de vrouw haar verhaal in De telegraaf. “Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef; het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: Laten we 2020 leuk beginnen. En toen kreeg ik die klap.”

Bloedneus

Ondanks een bloedende en dikke neus feestte de vrouw door. “Maar woensdagochtend had ik twee zwarte ogen, was ik misselijk en had ik hoofdpijn. Maar het ergst vond ik de reactie van de kinderen die ’s ochtends zagen. Ze schrokken nogal.”

Wat er gebeurd is, snapt ze nog steeds niet. Bij Shownieuws laat de acteur weten dat het hem spijt. “We waren allebei dronken”, zegt hij. “Het was een hele domme en ondoordachte keus.”

Er doen ook beveiligingsbeelden van het incident de ronde. De vrouw hield er een lichte hersenschudding aan over.