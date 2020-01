444.000 klachten later: Volkswagen start gesprekken met consumentenorganisatie over schikking na dieselschandaal

Volkswagen is met de Duitse federatie van consumentenorganisaties, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gesprekken gestart over een mogelijke schikking in het dieselschandaal. Dat maakten beide partijen donderdag bekend.

In Duitsland zijn begin vorig jaar bij het gerecht in Braunschweig 444.000 klachten ingediend tegen het gesjoemel van de autobouwer met de uitstootwaarden van zijn dieselwagens. De klagers zagen de waarde van hun voertuig dalen en vroegen compensatie. Het gaat om de eerste groepsvordering ooit in Duitsland, ingeleid door VZBV. De rechtbankvoorzitter drong er eerder al op aan dat er een schikking zou worden getroffen.

“De gemeenschappelijke doelstelling van VZBV en Volkswagen is om een pragmatische oplossing te vinden in het belang van de consument”, luidt het donderdag in een korte verklaring. “De gesprekken zijn nog maar net opgestart. Of er een schikking zal worden getroffen, blijft open”.