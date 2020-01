Pocognoli mag niet mee op stage met Standard

Geen Sébastien Pocognoli tijdens de winterstage van Standard in Marbella. De linksachter was zaterdag normaal voorzien om mee op het vliegtuig te stappen, maar werd last minute nog aan de kant geschoven ten voordele van Hady Sangare. Normaal vertrekt Poco deze winter nog bij de Rouches.

De linksachter schermt volgens het Waalse Sudpresse met interesse van Lommel, een andere club uit 1B en een ploeg uit de Nederlandse eredivisie. Standard wil hem gratis laten gaan. Tot er een oplossing gevonden wordt, verblijft Poco in de B-kern

Gewezen kapitein

Pocognoli, 32 jaar, is een gewezen kapitein van Standard. Hij was er tussen zijn dertiende en vijftiende actief als jeugdspeler en keerde er na avonturen in Duitsland en Engeland terug in 2017. Zijn start was voorspoedig, maar vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats en kwam hij na een heupoperatie helemaal niet meer in het plannetje van trainer Michel Preud’homme voor.