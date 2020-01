Genk krijgt fietsring rond stadscentrum

Genk - Rond het centrum van Genk komt een fietsring voor een betere verbinding van de wijken met het stadscentrum. De stad investeert 1,5 miljoen euro in de fietsring, die over drie jaar klaar moet zijn. Dat bevestigt schepen van Mobiliteit Michael Dhoore (CD&V) bevestigd.

De fietsring moet rond het centrum komen om de verschillende Genkse wijken te verbinden. “Wij zijn een atypische stad, een zogenaamde rasterstad. We hebben verschillende wijken en sites die belangrijk zijn en die we willen verbinden met de fiets”, zegt schepen van Mobiliteit Michael Dhoore. “De fietsring loopt al over een bestaand traject, maar er is een stukje dat ontbreekt om de ring volledig te maken. Die missing link willen we nu realiseren. Daarnaast willen we de bestaande routes opwaarderen door ze duidelijk te bewegwijzeren.”

Het stadsbestuur wil met de nieuwe fietsring meer inzetten op fietsen. “Genk is een fietsbare stad. We zijn bekend als groene stad en we hebben al redelijk wat fietspaden, maar Genk is voorlopig niet zo fiets-minded”, legt Dhoore uit. “Waar je fietst, moet ook een aangenaam beeld zijn. De fietsring loopt in een zeer mooie omgeving, dus dat willen we meer accentueren.”

Over drie jaar wil de stad de fietsring gerealiseerd hebben. Het stadsbestuur investeert zelf 1,5 miljoen euro, aangezien het geen Vlaamse subsidies wist binnen te halen. “Maar dat zal niet betekenen dat we het niet gaan realiseren”, stelt Dhoore. “We gaan wel kijken of er andere financieringsbronnen zijn, zelfs vanuit de privé, zodat we de last voor de stad naar beneden kunnen halen.”