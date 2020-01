Goreux stopt met voetballen en wordt jeugdtrainer bij Standard

Réginal Goreux is voetballer af. De flankverdediger - die op de laatste dag van het jaar 32 werd - stopt met onmiddellijke ingang met voetballen en wordt jeugdtrainer bij Standard, de club waar hij al sinds zijn zevende actief was en enkel verliet voor een kortstondig Russisch avontuur. Goreux pakte twee weken terug nog dom rood tegen Waasland-Beveren in wat nu dus zijn laatste match ooit blijkt te zijn.

Goreux, Haïtiaan van geboorte, zal voortaan jonge talenten van de U18 en U21 van Standard begeleiden. Ook volgt hij al even een trainerscursus in de hoop later door te groeien in die branche. Goreux gaat ook het algemene functioneren van de Luikse opleiding evalueren en bekijken hoe de club de integratie van jonge talenten naar het A-elftal kan vergemakkelijken. Goreux won twee titels (2008 en 2009) en drie bekers (2011, 2016 en 2018) met Standard. In totaal speelde hij 204 matchen voor de Rouches waarin hij negen keer scoorde.

LEES OOK.Met deze domme actie bracht Reginal Goreux een gehavend Standard al snel in de problemen