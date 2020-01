Stoke City haalt Thibaud Verlinden terug van Bolton

Thibaud Verlinden (20) voetbalt na Nieuwjaar opnieuw voor Stoke City. Thibaud, zoon van gewezen doelman Dany Verlinden, was sinds september actief voor Bolton dat het nu opnieuw zonder hem moet zien te rooien.

Verlinden was in veertien competitiematchen goed voor drie doelpunten en twee assists bij Bolton dat wel nog steeds laatste staat in de Engelse League One, de derde klasse. Bij Stoke wacht de flankaanvaller opnieuw degradatievoetbal. The Potters staan 21ste op 24 deelnemers in de Championship, de Engelse tweede klasse.