Bosbranden Australië: premier uitgejouwd tijdens bezoek aan getroffen regio, beelden van heldhaftige jongen gaan de wereld rond

Australisch premier Scott Morrison heeft donderdag een bezoek gebracht aan Cobargo, een dorpje waar de bosbranden op oudejaarsavond aan twee mensen het leven kostten. Morrison wilde er zijn steun betuigen aan de slachtoffers, maar werd geconfronteerd door een groep kwade bewoners. Ondertussen gaan er beelden de wereld rond van Finn, een heldhaftige jongen die zijn gezin in veiligheid bracht door met een bootje weg te varen van de vuurzee.

Cobargo is een van de zwaarst getroffen plaatsen in de deelstaat New South Wales. De hele hoofdstraat ging in de vlammen op. Maandagavond kwamen een landbouwer en zijn zoon in Cobargo om door de bosbranden.

Op beelden die de ronde doen op sociale media, is te zien dat de bevolking het Morrison kwalijk neemt dat de hulp van de regering te traag Cobargo bereikte. “Dit is niet eerlijk”, citeert het Australische 9News een van de bewoners. “We worden totaal vergeten hier. Elke keer dat deze streek brandt of overstroomt, krijgen wij niets. Je moet beschaamd zijn. Je laat het land branden. Rot toch op.”

“Troost bieden”

Op de beelden is ook te zien hoe Morrison de hand van een vrouw grijpt, zodat ze hem toch de hand zou drukken. De vrouw zei hem dat alleen te willen doen als hij meer geld zou vrijmaken voor de brandweer. Op nog andere beelden wordt hij nageroepen dat hij geen stemmen uit Cobargo moet verwachten. Anderen roepen dat hij moet terugkeren naar Kirribilli, de buitenwijk van Sydney waar een van de residenties van de premier zich bevindt.

Na zijn ontmoeting met enkele buurtbewoners werd Morrison naar een wachtende auto geleid, terwijl buurtbewoners hun afkeuring voor Morrisons beleid verder lieten blijken. Na afloop zei Morrison te begrijpen waarom de mensen van Cobargo zo kwaad zijn. “En dat is waarom ik vandaag ter plaatse ging, om het met mijn eigen ogen te zien, om troost te bieden.”

De hele hoofdstraat van Cobargo ging in de vlammen op. Foto: EPA-EFE

En ook Mallacoota (Victoria) werd zwaar getroffen door de bosbranden. Foto: George Mills/via REUTERS

Foto: EPA-EFE

Elfjarige held gaat de wereld rond

De bosbranden in Australië leveren vooral apocalyptische beelden: hectares bos die in brand staan, dorpen die platgebrand zijn, gedesillusioneerde bewoners… Maar toch circuleert er ook één beeld van hoop op heldhaftigheid. Het is het beeld van Finn, een elfjarige jongen die zijn gezin in veiligheid bracht.

Finn was dinsdag samen met zijn moeder Allison Marion, zijn broertje Caleb en hun hond in Mallacoota, een dorp in de deelstaat Victoria, toen de bosbranden daar iedereen insloten. Het gezin kon geen kant meer op, alleen de zee invluchten was nog een optie.

Maar toen hadden ze geluk: ze vonden een motorbootje waarmee ze aan de vuurzee konden ontsnappen. Zodra iedereen was ingestapt, twijfelde Finn geen seconde en bestuurde hij het vaartuig richting een veilige zone. Ondertussen nam zijn moeder een foto van haar heldhaftige zoon - met rookmasker op. Een foto die intussen de wereld rondging. “Ik had geen idee welke impact dit beeld zou hebben”, getuigde Marion intussen. “Ik heb hem gewoon gedeeld om ons verhaal met onze familie te delen.”

Ook Finn zelf gaf intussen een verklaring aan de pers. De jongen wordt overal als held omschreven, maar blijft zelf heel nederig bij wat hij gedaan heeft. “Ik maal niet om de roem, het is maar een foto”, aldus de elfjarige. “We wilden gewoon maken dat we zo vlug mogelijk ontsnapten aan het inferno.”

Foto: Allison Marion

Nieuw-Zeelandse gletsjers kleurden bruin

De rook van de bosbranden in Australië heeft woensdag ook de kust van Nieuw-Zeeland bereikt, zo’n 2.000 kilometer verderop. Gletsjers die normaal wit zijn, hadden tijdelijk een karamelachtige kleur. Dat melden weerdiensten en dat blijkt ook uit foto’s op de sociale media. De rook, die wrang ruikt, is woensdagochtend voor het eerst waargenomen in de regio. In andere streken is de zon opgekomen als een rode of goudkleurige bol, afhankelijk van de dikte van de rookwolken.

“Rook die 2.000 kilometer over de Tasmanzee heeft gereisd, is duidelijk te zien boven het zuidelijke eiland”, aldus de Nieuw-Zeelandse meteorologische dienst op Twitter. “In de zwaarst getroffen gebieden is de zichtbaarheid slechts 10 kilometer.” Donderdagochtend (Belgische tijd) meldde de meteorologische dienst op Twitter dat de meeste rook weggedreven was. “De zonsondergang donderdag kan nog altijd een tikkeltje oranje hebben, afhankelijk van waar in het land.”

Al sinds september woeden in Australië zware bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn die de laatste weken nog intenser geworden, met meerdere dodelijke slachtoffers tot gevolg.