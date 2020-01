Ontvoerde vrouw uit kooi bevrijd door agenten: “Help, hij gaat me vermoorden”

De bodycam van een agent uit de Amerikaanse staat Alabama heeft het moment gefilmd waarop een ontvoerde vrouw uit een busje wordt gered. De vrouw was op 29 december in het voertuig gesleurd door Sean E. Sanders (51). Getuigen belden de politie nadat ze het slachtoffer met een bloedende hoofdwonde hadden gezien, schreeuwend om hulp: “Hij gaat me vermoorden!” Ze raakte gewond tijdens beproeving, maar haar toestand is stabiel. Sanders werd opgepakt.

Volgens lokale media kennen de dader - een zwerver zonder gerechtelijk verleden - en het slachtoffer elkaar van op straat, maar is het niet duidelijk waarom de vrouw werd ontvoerd. Ze werd eerst in het gezicht geslagen met een krik en daarna in het witte busje van Sanders geduwd. In het voertuig was een kooi gebouwd en de ramen waren afgeplakt met doeken.

De politie werd verwittigd door getuigen die de vrouw in het busje hadden gezien. Er werd een klopjacht gehouden op de dader. Hij kon eerst nog ontkomen door een politievoertuig te rammen en een agent bijna aan te rijden. Zijn voertuig werd onklaar gemaakt met enkele kogels, maar Sanders was niet van plan zich zomaar over te geven.

De man gijzelde zijn slachtoffer en bedreigde haar met een mes. Hij eiste dat de agenten hem doodschoten. Na een dik halfuur te onderhandelen, slaagde de politie erin hem uit te schakelen met een stroomstootwapen, waarna de vrouw uit het busje kon worden bevrijd. Ze had enkele wonden in het gezicht en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is intussen stabiel.

Sanders - die samen met zijn drie honden leefde - werd gearresteerd. De man heeft behalve enkele verkeersboetes geen gerechtelijk verleden. Hij wordt aangeklaagd voor ontvoering, vrijheidsberoving, aanranding en het proberen aanrijden van een politieagent.