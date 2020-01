Vier voertuigen uitgebrand na brandstichting in Duffel

Duffel - In Duffel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed in een stal in de Mijlstraat waarin meerdere voertuigen stonden. Dat zegt de brandweer van de zone Rivierenland. Uiteindelijk brandden vier voertuigen uit. Brandstichting, aldus het Antwerpse parket..

Het vuur was volgens de brandweer al na zowat een half uur blussen onder controle, maar dat kon niet voorkomen dat vier wagens de brand niet overleefden. Tussen sommige voertuigen was er heel wat ruimte, wat de these van verschillende brandhaarden en dus mogelijk brandstichting deed ontstaan. Dat laatste is nu bevestigd door de bevindingen van de branddeskundige. Ook het lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Er zijn voorlopig geen verdachten opgepakt.