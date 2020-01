‘Degradatiecoach’ Dennis Van Wijk komt thuis aan de kust: “Ik heb bijna alle matchen van Oostende gezien, maar ik ga geen oordeel vellen”

Een nieuwe oude coach aan zee: Dennis Van Wijk (57) kwam deze middag terug in het huis dat hij zelf niet meer herkent. Zijn opdracht is duidelijk: KV Oostende behoeden van degradatie. Business as usual voor de Nederlander. “Maar ik ben niet meer dezelfde trainer”, zegt hij.

Drie keer is scheepsrecht. Dat de doortocht van Dennis Van Wijk bij KV Oostende straks waarschijnlijk in het behoud resulteert, is 99 procent zeker. Niet alleen omdat KVO nog steeds zeven punten bonus telt op de rode lantaarn Cercle, maar ook omdat Van Wijk de stempel van crisismanager draagt. Zelf is hij dat een beetje beu. “Ik ben al meer dan 25 jaar coach en ik lees nog steeds de wildste verhalen. Eigenlijk trek ik mij daar heel weinig van aan. Trainer en mensen evolueren, ik ben niet meer dezelfde als in ’96, toen ik hier voor de eerste keer coach werd”, zegt hij daar zelf over.

Zijn club ook niet meer: in Oostende is er heel veel veranderd. “Ik kijk met heel veel waardering over wat er hier allemaal gebeurd is. Deze club is niet meer te herkennen met vroeger.” Opvallend: Van Wijk behoudt zijn job als analist op televisie. “Al ga ik geen matchen van de Jupiler Pro League analyseren”, zegt hij. “En als het te druk wordt, laat ik die job even varen.”

Foto: BELGA

Degradatiecoach

Van Wijk vindt het zelf niet zo leuk dat hij als degradatiecoach wordt genoemd, maar bij KVO geven ze wel grif toe dat ze zo’n profiel voor ogen hadden. “We hadden een shortlist opgemaakt met een bepaald profiel, en Dennis stond daar helemaal bovenaan. Ik ben blij dat we het daarom zo snel konden afhandelen”, zegt voorzitter Frank Dierckens. “Na ons gesprek voelden alle partijen dat het goed zat.”

Voor sportief directeur Guy Ghysel is het niet de eerste samenwerking met Van Wijk. “Het moest allemaal vrij snel gaan, maar we hebben een paar uur samengezeten en de mayonaise pakte meteen. Daarom was de beslissing om samen te werken ook snel gemaakt.” Dat het snel moest gaan, is logisch. KV Oostende vertrekt op 7 januari al naar het Spaanse Campoamor op winterstage. Daar kan Van Wijk zijn eerste accenten leggen. “Al heb ik bijna alle matchen van KV Oostende gezien dit seizoen. Mijn oordeel? Dat ga ik niet geven. Zoiets is niet verstandig tegenover mijn college Ingebrigtsen.” De Noor vertrok inmiddels naar Apoel Nicosia.

Foto: BELGA

Contract van 6 maanden

Van Wijk tekende aan zee voor zes maanden, maar beide partijen sluiten een verlengd verblijf van de Nederlander niet uit. Dat is opvallend, want KVO heeft nog geen match gespeeld onder de nieuwe trainer. Waarom dan geen langer contract? “Met langdurige contracten ben je niet veel. Dat heb ik bij andere clubs ook gemerkt. Maar we hebben wel al gesproken over volgend seizoen”, zegt Van Wijk. “Als je dan toch afscheid moet nemen, verloopt dat haast altijd op een slechte manier.”

Hij weet waarover hij spreekt. Van Wijk promoveerde met KV Oostende in 96’ naar eerste klasse, maar toch werd hij ontslagen omdat Jean-Marie Pfaff toen aangesteld werd als trainer. Nog geen honderd dagen later lag de ex-doelman buiten. “Maar no hard feelings”, zegt Van Wijk daarover. “Het was een hele mooie periode.” Wat ook mooi zou zijn: KV Oostende zo snel mogelijk in veilig vaarwater brengen. “Dat is het enige objectief momenteel”, knikt hij. “Als we ons zo snel mogelijk redden, kunnen we dan wel verder zien.”