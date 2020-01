Vader van Dutroux-slachtoffer Melissa deelt nieuwjaarswens met pakkende beelden vanop oude videocassettes

Gino Russo, papa van Melissa Russo die ontvoerd en vermoord werd door Marc Dutroux, heeft dinsdag een pakkende video gedeeld van zijn dochter om het jaar af te sluiten. “2019 is voorbij”, schreef de man op Facebook. “Het jaar eindigt voor mij met een vraag over emotie, rede en de wet. De wet is onder meer gebaseerd op moraliteit. Moeten we overwegen dat moraliteit vrij is van emotie? Als je een fiets steelt, is je straf lichter dan wanneer je een persoon doodt. Dus waarom zouden we ons verzetten, op juridisch niveau, tegen rede en emotie?”