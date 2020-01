Sinds het ontstaan van de vondelingenschuif zijn er al achttien baby’s in gevonden, vorig jaar was dat Johannes

‘Moeders voor moeders’ maakte aan het begin van dit nieuwe jaar bekend dat in 2019 een pasgeboren jongen in hun vondelingenschuif werd gelegd. Foto: WAS

Borgerhout - ‘Moeders voor moeders’ maakte aan het begin van dit nieuwe jaar bekend dat in 2019 een pasgeboren jongen in hun vondelingenschuif werd gelegd. Johannes is daarmee de achttiende vondeling sinds de oprichting van het luik in 2000. “Sommige kinderen zijn nadien nog met hun moeders herenigd.”

Een keer per jaar communiceert Moeders voor moeders nog over het aantal kinderen dat in de vondelingenschuif is gelegd. Aan het begin van een nieuw jaar. Dit keer stond in het persbericht van de vzw te lezen dat in 2019 één radeloze moeder haar kindje anoniem afstond via het luik in de Helmstraat in Borgerhout.

Of de medewerkers van de organisatie de boreling nu vorige week of aan het begin van vorig jaar aantroffen, houdt de organisatie geheim. Om de anonimiteit van het kind te beschermen. “We kunnen alleen zeggen dat het om een pasgeboren jongen in goede gezondheid gaat, die we de tijdelijke naam Johannes hebben gegeven”, zegt Katrin Beyer, de verantwoordelijke van de enige vondelingenschuif van het land.

Herenigd

Sinds de oprichting in 2000 zijn al achttien kinderen in het luik van Moeders voor moeders gelegd. In de jaren 2004, 2007, 2009, 2014 en 2019 werd er telkens een kindje in gelegd. In 2015 waren dat er twee, in 2012 drie en in de jaren 2017 en 2018 werden er vier kinderen in gevonden.

“Verschillende van de meisjes en jongens werden na verloop van tijd nog herenigd met hun mama, die hen te vondeling legde. Een moeder, die haar kindje achterlaat in het vondelingenschuif, heeft immers zes maanden de tijd om haar beslissing te herzien. Ze kan zich als moeder kenbaar maken via een kenteken dat ze in een omslag in het luik vond toen ze haar kind achterliet.”

Alle andere vondelingen gaan na enkele weken naar een pleeggezin en later naar een adoptiegezin.

Anoniem en veilig

De achttien vondelingen tonen volgens Beyer duidelijk aan dat het unieke initiatief moet blijven voortbestaan. “Versta me niet verkeerd, we zitten hier niet te wachten op vondelingen. Het zou fantastisch zijn als er nergens nog kinderen worden achtergelaten. Maar zolang er nog moeders zijn die zich genoodzaakt voelen om hun kindje achter te laten, moet de vondelingenschuif blijven bestaan. Het is beter dan dat ze hun kindje achterlaten in een park of een station. De vondelingenschuif blijft een anonieme, laagdrempelige oplossing voor de moeder en kan een laatste redmiddel betekenen voor het kindje. Radeloze moeders weten zeker dat hun baby een warme en veilige thuis zal vinden via ons.”

Want van zodra een moeder het luik opent, treedt een stil alarm in werking. “Binnen het kwartier staat hier minstens een medewerker bij de baby en komt er onmiddellijk een arts voor een medische controle.”

Het luik van de vondelingenschuif wordt gemiddeld een aantal keer per maand geopend. Na controle blijkt het in merendeel van de gevallen om loos alarm te gaan. “Het kwam in alle achttien gevallen als een schok toen er effectief een kindje in het bedje lag. Dat zal voor ons nooit een gewoonte worden.”