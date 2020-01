Nederlandse vloggers dringen Boudewijn Seapark binnen: eigenaar wacht indringers samen met politie op

De vloggers klauteren over de omheining en gebruiken een opblaasbare boot om de grote vijver over te varen. Foto: if

Brugge / Sint-Michiels - Drie Nederlandse Youtubers braken binnen in Boudewijn Seapark in Brugge. Ze konden tijdens een sluitingsdag op klaarlichte dag in het park rondlopen, maar werden uiteindelijk wel betrapt. “Ze pleegden wel degelijk een misdrijf”, aldus het park.

StukTV is een Youtube-kanaal van enkele Nederlandse vloggers. Zij maken er een sport van om in pretparken in te breken. In hun laatste filmpje is te zien hoe ze dat in het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels (Brugge) doen. Ze klauteren over de omheining en gebruiken een opblaasbare boot om de grote vijver over te varen. Op die manier geraken ze in het park zelf.

Het filmpje toont een gesloten park waar de YouTubers ongestoord kunnen rondlopen. Ze hangen er een zelfgemaakte poster op en laten er bij wijze van grap enkele opblaasbare dieren achter. Ze kunnen ook het dolfinarium zelf binnen gaan en geraken uiteindelijk dicht bij een dolfijn die in het bassin zwemt. “Dit zou eigenlijk niet mogen. Die dieren zouden goed beschermd moeten worden”, zegt een van hen daar over.

Extra maatregelen

Uiteindelijk keren de vloggers met hun bootje terug, maar daar wacht hen een onaangename verrassing. De eigenaar staat hen namelijk op te wachten en kan hoegenaamd niet met hun stunt lachen. Hij had de politie dan ook al verwittigd. Zij namen de vloggers even mee, maar ze mochten uiteindelijk wel weer beschikken. De beelden van hun fratsen kregen ze ook weer mee.

Die beelden plaatsten ze nu pas op internet. “Die werden nochtans een tijdje geleden opgenomen”, zegt Geertrui Quaghebeur van het Boudewijn Seapark. “Daarom willen wij er ook niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Uiteraard is wat ze deden een misdrijf. Ze hebben hier namelijk binnen gebroken. Of we extra maatregelen zullen treffen? We kunnen moeilijk meer doen dan wat we al doen. Als iemand inbreekt kunnen ze nadien natuurlijk veel doen.”

Eenmalig feit

Het park wil geen staatszaak van de inbraak maken, maar hoopt wel dat het bij een eenmalig feit blijft. “Het blijven nu eenmaal YouTubers. En we zijn niet het enigste park waar ze hebben binnengebroken . Het belangrijkste is dat ze niets hebben afgebroken en de dieren geen kwaad hebben gedaan.”