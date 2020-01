Wallaby sterft door vuurwerk: “Het jong in haar buidel heeft nog even geleefd”

Herenthout -

“Waarom was het in godsnaam nodig om vuurwerk af te steken op enkele tientallen meters van een weide vol met dieren?” Dat vraagt Wendy Gevers uit Herenthout zich af. De vrouw verloor van oud op nieuw een van haar vijf wallaby-kangoeroes. Ook het jong in de buidel van het moederdier heeft het niet gehaald. Wellicht stierf het dier door de stress veroorzaakt door de knallers.