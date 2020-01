Welkom Wolf over bescherming wolven: “Gesprek met minister Demir was hoopgevend”

Welkom Wolf, een campagne van natuurvereniging Landschap vzw, had donderdag een gesprek met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over mogelijke maatregelen om wolven beter te beschermen. “Dat gesprek was hoopgevend, de minister heeft goed en onbevooroordeeld geluisterd”, zegt afgevaardigd bestuurder Jan Loos. Gerechtelijke stappen om een betere bescherming af te dwingen komen er voorlopig niet.

Op de laatste dagen van het jaar maakte minister Demir via Facebook bekend dat er een nieuwe wolvin is waargenomen in Limburg, in het leefgebied van wolf August. De verwachting is dat de twee wolven een roedel zullen stichten. Welkom Wolf waarschuwde echter dat het beleid van de Vlaamse overheid bijgestuurd moet worden, om te vermijden dat de nieuwe wolvin Noëlla - die naam wordt door minister Demir gesuggereerd - hetzelfde lot beschoren is als wolvin Naya. Die kwam zeven maanden geleden om, vermoedelijk door toedoen van jagers.

Zuhal Demir (N-VA). Foto: BELGA

Welkom Wolf vindt dat de Vlaamse overheid - met name het Agentschap Natuur en Bos - voor een betere bescherming van wolven moet zorgen en wil daarvoor desnoods naar de rechter stappen. Minister Demir nodigde Welkom Wolf daarop uit voor een gesprek.

“De minister heeft duidelijk laten verstaan dat ze eigen accenten gaat leggen, dat ze niet vast hangt aan bepaalde belangengroepen en dat er geen heilige huisjes of taboes zijn”, zegt Jan Loos. “De natuurinspectie moet worden versterkt, zodat er meer controle kan komen op jachtmisdrijven. Nu is de pakkans heel klein. Maar er zijn ook andere maatregelen nodig en de jachtwetgeving moet worden aangepast. Anders heeft die versterking geen zin”, zegt Loos.

Welkom Wolf noemt het gesprek “hoopgevend” en zegt dat er voorlopig geen juridische stappen komen. “Maar we kunnen natuurlijk geen jaar wachten op maatregelen”.

Het kabinet-Demir spreekt van een “constructief gesprek”, maar geeft voorlopig geen verdere commentaar. De komende tijd volgt er nog overleg met andere instanties.