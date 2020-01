Sanitairzaak reageert met humor op crash in vitrine: “Dit is het bewijs dat onze badkamers echt onweerstaanbaar mooi zijn”

Wijnegem -

“Dit is het bewijs dat onze badkamers echt onweerstaanbaar mooi zijn.” Desco-directeur Frank Dedecker reageert met humor op de poging tot ‘ramkraak’ woensdagavond. Al is het meer waarschijnlijk dat het een ongelukkig manoeuvre is geweest van een ongeduldige bestuurder, die de auto dwars door een van de vitrines in de toonzaal van de sanitair-speciaalzaak deed belanden.