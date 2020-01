Waggelende presentatrice onthult fout kerstcadeau van collega: “Het is de gedachte die telt”

De voorbije dagen zijn weer heel wat foute kerstcadeaus op online veilingsites of simpelweg in de prullenmand beland. Ook de Britse presentatrice en journaliste Kate Garraway (52) ontsnapte niet aan zo’n fout cadeau, dat ze van een collega bij talkshow ‘Good Morning Britain’ kreeg. Hoewel het paar nylonkousen onder haar boom enkele maten te klein was, trok ze het kledingstuk toch aan: “Als ik zo waggel, lukt het wel.”