Toeristen mochten er al niet meer eten of hun schoenen uitdoen, nu kunnen ze ook geen souvenirs meer kopen naast monumenten in Rome

Wie in Rome nog graag een magneet, T-shirt of sleutelhanger van de stad wil, zal daar enkele kilometers extra voor moeten stappen. De stad maakt namelijk komaf met de souvenirstandjes op toeristische plekken om “het decorum en de veiligheid” in stand te houden.

Aan het Colosseum, de Spaanse trappen of de Trevi-fontein zal je in Rome niet langer souvenirstandjes vinden. De burgemeester Virginia Raggi wil er komaf mee maken omdat ze niet passen bij de rest van de omgeving. Zeventien van die standjes moeten daarom een andere locatie zoeken. Wie dus graag een aandenken wil om mee naar huis te nemen, zal zijn zoektocht wat verder in de stad moeten verder zetten.

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester probeert het “decorum” van Rome te beschermen. In het verleden voerde ze al een hele hoop opvallende regels in. Zo mogen toeristen niet langer op de Spaanse Trappen zitten en moeten ze opletten niet met hun eten te knoeien in de buurt van monumenten. Ook mogen mannen er niet meer met bloot bovenlijf rondlopen en mogen er geen koffers meer langs historische trappen naar beneden getrokken worden. En een frisse duik in een van de fonteinen nemen, kan je een stevige boete opleveren.

Voor de ordehandhaving is het moeilijk toe te zien op al die maatregelen, maar voor eentje is het de burgemeester wel gelukt. Mannen verkleed als gladiatoren, inclusief plastic zwaard, zal je niet meer rond de monumenten zien. Die werden door de burgemeester succesvol gebannen.

bekijk ook

Massale kritiek op Britse toeristen die naakt poseren in fontein: “Italië is niet hun badkamer”