2019 op één na beste jaar ooit voor autoverkoop in ons land

Het voorbije jaar werden er in ons land 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat zijn er iets meer dan het jaar voordien (549.632), waardoor 2019 het op één na beste jaar ooit was voor de autoverkoop in ons land, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac.

Volgens Febiac valt het jaar 2019 uiteen in twee delen: tot en met de zomer was er maand na maand sprake van een lichte terugval in de autoverkoop. Vanaf september trok de markt weer aan en werd de achterstand beetje bij beetje ingehaald. In december lag het aantal inschrijvingen van personenwagens zelfs 44 procent hoger, al was december 2018 wel uitgesproken zwak.

Uit de jaarcijfers blijkt dat 2019 het op één na beste jaar ooit was voor de autoverkoop in ons land, aldus Febiac. Op de eerste plaats staat 2011, met 572.211 inschrijvingen.

Bromfietsen

Categorieën waar er een opmerkelijke stijging werd opgetekend, waren onder meer de bromfietsen (+28 procent tot 28.543 inschrijvingen). Febiac verwijst naar het succes van de elektrische scooters en van de speedpedelecs. Ook in de markt van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton (+7,6 procent tot 9.789 stuks) en bij de lichte bedrijfsvoertuigen (+4,21 procent tot 81.218 stuks) was er in 2019 een flinke groei.

Het populairste merk bij de Belg blijft Volkswagen, met een marktaandeel van zo’n 10 procent. Op de tweede en derde plaats staan Renault en Peugeot. In 2019 werden ook 3.690 Tesla’s ingeschreven, meer dan een verdrievoudiging tegenover 2018.