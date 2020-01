“Waar blijven de opvolgers van LeBron James, Lionel Messi en Serena Williams?”

Moet de sportliefhebber zich zorgen maken? Het afgelopen decennium was dat van de dertigers, een generatie die meer verleden heeft dan toekomst. Waar blijven de opvolgers van LeBron James (35), Lionel Messi (32), Serena Williams (38), Floyd Mayweather (42), Usain Bolt (33 en ondertussen gestopt), Michael Phelps (34, ook gestopt), Tiger Woods (44), Roger Federer (38), Tom Brady (42) of Lewis Hamilton (34), vedetten op leeftijd die tussen 2010 en 2020 de internationale sport hebben doen floreren als nooit tevoren? En zal de nieuwe generatie over dezelfde starpower en capaciteiten beschikken als hun legendarische voorgangers?