Union wint stilgelegde wedstrijd op OHL met 0-5

De Geschillencommissie hoger Beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft beslist dat Union de wedstrijd van de dertiende speeldag van de Proximus League bij Oud-Heverlee Leuven, die stilgelegd werd door een lichtpanne, wint met 0-5 forfaitcijfers. Dat laat de Brusselse club donderdag weten.

Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union op vrijdag 1 november in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af. OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken, en was ervan overtuigd dat die gelinkt was aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt. Als er overmacht in het spel is, kan een match (gedeeltelijk) herspeeld worden, maar daar hield de Geschillencommissie hoger Beroep dus geen rekening mee.

De uitkomst van de beslissing heeft in elk geval geen invloed meer op de eerste periode. Die zette OHL nadien naar zijn hand. OHL kan wel nog in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).