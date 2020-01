Tussen alle topclubs op stage in Spanje zit ook derdeklasser Deinze: “De spelers betalen één vierde uit eigen zak”

Twaalf van onze zestien eersteklassers slaan hun tenten de komende week op in Spanje, maar dat geldt ook voor… KMSK Deinze, de leider in eerste klasse amateurs. “De spelers betalen één vierde uit eigen zak”, zegt voorzitter Denijs Van De Weghe, die hen in ruil uitnodigt in de plaatselijke discotheek.