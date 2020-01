Onze redacteur schreef een sprookje over een geluksvogel, als ode aan het magische jaar 2020

Gerda de kip was een gelukszoeker. Niet zo eentje die een ganse dag in de aarde schart, in de hoop een gouden ei te vinden. Neen. Gerda zocht het geluk in kleine dingen. In maïs, bijvoorbeeld. Als de maïs werd uit­gestrooid, dan nam ze altijd exáct tien passen en pikte ze een korrel op. Die korrel, geloofde Gerda, zou haar geluk brengen.