30 jaar geleden pendelde Liliane elke week tussen Gent en Genève. Wij zochten haar weer op

In de jaren 80 legde persfotograaf Patrick De Kuysscher het dagelijkse leven vast voor de kranten ‘Het Volk’ en ‘Het Zondagsblad’. Dertig jaar later maakt hij zijn portretten opnieuw. Stof genoeg voor een gesprek over toen en nu, en die zee van tijd die ertussen ligt. Vandaag: Liliane Haegeman (65) pendelde elke week naar Genève. Ze werkte er als professor Engelse taalkunde, terwijl haar man in Gent bleef wonen en werken. Nu zijn ze allebei met pen­sioen, en is er tijd voor elkaar. “Pas achteraf heb ik beseft hoeveel van mijn relatie ik toen gemist heb. Ik leefde een leven in stukjes.”