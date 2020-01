In stukken gesneden lichaam van 83-jarige vrouw ontdekt in diepvriezer bij woningbrand in Frankrijk

De brandweer van een Frans dorp in de Haute-Vienne heeft bij een woningbrand een levenloos lichaam aangetroffen in de diepvriezer. Het slachtoffer, een 83-jarige vrouw, was zwaar verminkt. De kleinzoon van de vrouw werd intussen opgepakt.

“We zijn overstuur. Terwijl wij feestvierden voor het nieuwe jaar, werd zij in stukken gesneden.” De buurtbewoners van Saint-Léonard-de-Noblat kunnen niet geloven dat er zo’n gruwel heeft plaatsgevonden in hun dorp.

Op 1 januari, rond 17.30 uur wordt de lokale brandweer opgeroepen voor een woningbrand. De brandweerlieden krijgen de vlammen al snel onder controle en gaan het huis binnen op zoek naar de enige bewoonster: de 83-jarige Liliane Martin. De vrouw kwam uit Parijs, maar was verliefd geworden op de streek en tien jaar geleden naar de Haute-Vienne verhuisd. Ze wordt niet gevonden.

De avond ervoor had ze haar kleinzoon, haar zus, haar schoonbroer en haar nichtje nog bij haar thuis ontvangen, maar nu was ze spoorloos. Normaal gezien moest ze op 1 januari op de middag bij haar zus gaan eten, maar daar is ze nooit opgedaagd.

De brandweermannen besloten het huis nog eens volledig uit te kammen en troffen het lichaam van de vrouw, in stukken gesneden, aan in de diepvriezer. Niet veel later werd haar 30-jarige kleinzoon, die zich in de buurt van de woning bevond en tegenstrijdige verklaringen aflegde, opgepakt.

Verder onderzoek moet aantonen hoe de vrouw is overleden.