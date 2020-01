Hij kookt, zij belt haar moeder en de kinderen studeren. Een paar uur later zijn ze dood

Een volledig gezin dat zichzelf van het leven berooft. Een waargebeurd verhaal, gespeeld door een écht gezin. Geen wonder dat Familie stof doet opwaaien. Vanavond gaat de voorstelling met An Miller, Filip Peeters en hun dochters Leonce en Louisa bij NTGent in première. Wij volgden een stukje van de repetities. “Dit gaat net zo goed over ons. Wij staan daar met onze billen bloot.”

“Hoe zou de laatste avond van onze familie eruitzien?” Het is een vrijdagavond in november, als we een van de tienerdochters van An Miller en Filip Peeters die zin horen zeggen. We zitten ...