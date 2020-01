Eerste bod Club Brugge op Argentijnse aanvaller geweigerd, onderhandelingen gaan door

Club Brugge onderhandelt met de Argentijnse topploeg San Lorenzo over de 20-jarige aanvaller Adolfo Gaich, bijgenaamd ‘El Tanque’ (De Tank). Een eerste bod van 9,5 miljoen euro zou geweigerd zijn, maar Club geeft de kapitein van de Argentijnse beloftenploeg nog niet op. Ook Gaich zelf zou een transfer naar België niet ongenegen zijn.

Club Brugge heeft de gewoonte in alle discretie aan transferdossiers te werken, maar in Zuid-Amerika houden de topclubs er andere gebruiken op na. Eind december lekte al uit dat Club een bod van 11 miljoen dollar (9,5 miljoen euro) had uitgebracht op Adolfo Gaich, de 20-jarige spits van het Argentijnse San Lorenzo. Gaich is de aanvoerder van de beloftenploeg van zijn land en is een van de aanvallers in vorm in de Argentijnse Superliga. In zijn laatste vier matchen scoorde hij vier keer.

San Lorenzo weigerde het bod uit België, maar volgens de zaakwaarnemer van Gaich, de in Spanje werkzame Argentijn Pablo Caro, zouden beide ploegen nog steeds met elkaar in contact staan. Club Brugge wil liever niet reageren op “speculatie”. Blauw-zwart beseft dat er heel wat gegadigden zijn voor de aanvaller. Onder meer het Engelse Everton werd eerder al met Gaich in verband gebracht.

Clausule van 13,5 miljoen

Gaich beschikt over een vertrekclausule van 13,5 miljoen euro, een bedrag dat Club voorlopig niet wil ophoesten. San Lorenzo zou hem een nieuw contract willen laten tekenen, waardoor het bedrag in de clausule stijgt tot 20 miljoen.

Een bijkomend probleem is dat Gaich op dit moment bij de nationale beloften verblijft. De U23 bereiden zich voor op het olympisch kwalificatietoernooi van Zuid-Amerika. Dat wordt van 18 januari tot 9 februari in Colombia gespeeld. “Toch is Adolfo gemotiveerd om de stap naar een Europese competitie te zetten”, laat zijn makelaar weten. “Club Brugge is een grote naam in Europa en het vooruitzicht om in de Europa League tegen Manchester United te spelen, spreekt Adolfo zeker aan.”

Adolfo Gaich is een centrumspits van 1m90, wiens fysionomie aan die van ex-Club-spits Nicolas Castillo doet denken. Club zoekt een aanvaller die de mislukte Diagne kan vervangen. Eerder polste het ook Rode Duivels als Christian Benteke en Michy Batshuayi, maar die operaties zijn – zeker in januari – moeilijk realiseerbaar. Ook voor Gaich geldt dat wat in januari niet mogelijk zou zijn misschien wel in de zomer kan.

Morgen trekt Club tot en met 12 januari op stage naar Qatar. Het zal er ook oefenmatchen spelen tegen Ajax en PSV.