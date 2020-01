Hotelgast niet te spreken over swingersfeestje op oudejaar: “Er zitten gekken in de jacuzzi”

Een man uit Californië eist zijn geld terug van Hilton. Hij is razend omdat er in het hotel dat hij voor zijn gezin voor oudejaar had geboekt, een grootschalig swingersfeest plaatsvond. “Er is daar een jacuzzi en er zitten gekken in.”

De vader van vier wilde oudejaar vieren in Sacramento en had een kamer geboekt in het Double Tree Hotel, dat eigendom is van de Hilton-keten. Wat de man echter niet wist, was dat ook Allures het hotel deels had afgehuurd voor een swingersfeestje. Het grootste swingersfeestje van Californië dan nog: er werden liefst 800 gasten verwacht en er was onder meer voorzien in een dansvloer van 930 vierkante meter en een SM-kamer.

Hoewel de aanwezigen op het swingersfeestje normaal gezien in een afgescheiden deel van het hotel, ver weg van de andere gasten, zouden feesten, besloot de man toch voortijdig te vertrekken. Hij wilde er niet van weten. “Mensen die veel geld uitgeven om in een Hilton te verblijven, moeten zich bewust zijn van wat er zich voor hun ogen afspeelt. Zeker als je met je gezin komt. Weet je, er is daar een jacuzzi en er zitten gekken in.”

De man vond dat het hotel hem had moeten waarschuwen voor het event en eiste zijn geld terug. Hilton ging daar echter niet op in. “Ze waren zelfs vrij onbeschoft tegen me. En dan durfden ze nog een enquête op te sturen ook. Met de vraag of ze me goed geholpen hadden… Neen, dat deden jullie niet. Jullie willen me mijn geld niet teruggeven.”

Een woordvoerder van Hilton reageerde al op de beweringen van de man. “Wij discrimineren niemand. Ons doel is om een gastvrije en veilige omgeving te bieden voor al onze gasten.”