Hoe 25-jarige Belgische de ‘markantste persoonlijkheid van Latijns-Amerika’ werd: “Niemand is hier veilig”.

Brussel -

Een dag na haar vrijlating is de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens (25) voor haar moed door de Spaanse krant El Pais bekroond tot de markantste persoonlijkheid in Latijns-Amerika. “Een ongelooflijke eer, die een enorme boost geeft”, reageert de studente. Haar strijd tegen het regime van president Ortega gaat onverminderd voort. “Want niemand is hier veilig. Ons huis werd vannacht nog aangevallen.”