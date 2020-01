N-VA aast niet op voorzitterschap VRT: “Dat is op dit moment geen cadeau”

“Voorzitter worden van de VRT is op dit moment geen cadeau. Ik weet niet of er partijen zijn die daar echt op azen. N-VA is in elk geval geen vragende partij”, zegt Vlaams fractieleider Wilfried Vandaele van N-VA. Voor het eerst geeft de partijtop daarmee aan dat N-VA niet koste wat het kost zal doorduwen om het voorzitterschap van de raad van bestuur van de VRT in de wacht te slepen.