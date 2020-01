Kevin De Bruyne voor het eerst duurder dan Messi, en toch kan hij zijn waarde nog opdrijven

Voor het eerst sinds de toonaangevende website ‘Transfermarkt’ de waarde van voetballers berekent, steekt een Belg Lionel Messi naar de kroon. Zo moet Kevin De Bruyne in 2020 maar liefst 150 miljoen euro kosten. Slechts drie spelers in de wereld doen beter dan de assistkoning van de Premier League.

Hoeveel kost Kevin De Bruyne? Hoeveel miljoen is Eden Hazard waard? Voor welk bedrag mag je Romelu Lukaku mee naar huis nemen? “De prijs is wat de zot er voor geeft”, is een traditionele wijsheid in het ...