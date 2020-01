Sven en Romeo Vermant: “Ik ken mijn vader als voetballer alleen van YouTube”

2020 moet het jaar worden van de Rode Duivels. Voor sommigen is het zelfs de laatste kans om de Gouden Generatie te laten blinken. Maar hoe zit het met de opvolging in de nationale jeugd? En welke namen klinken bekend in de oren bij die jonge Duivels. Kortom, wie treedt net als Divock Origi, Romelu Lukaku en Hans Vanaken in de voetsporen van een voetballende vader? Vandaag deel 1: Romeo Vermant (15), spits van Club Brugge én België U16 , en vader Sven (46), ex-Rode Duivel van Club Brugge en Schalke 04, vandaag trainer zonder club.