Sint-Truiden heeft defensieve versterking beet: Rocky Bushiri verhuist van Engeland naar Stayen

Net voor STVV op oefenstage vertrekt naar het Spaanse Pinatar hebben de Limburgers met Rocky Bushiri (20) de beloofde defensieve versterking vastgelegd.

Als Bushiri vrijdag zijn medische proeven doorstaat, wordt de Belgische jeugdinternational tot het einde van het seizoen geleend van Premier League-club Norwich City. De Belg met Congolese roots is een jeugdproduct van KV Oostende, waarmee hij in december 2017 debuteerde in de Jupiler Pro League. Na zijn eerste seizoen werd Bushiri uitgeleend aan Eupen, waar hij uitgroeide tot een sterkhouder.

Nadat de aangetekende brief van KVO om de optie in zijn aflopende contract te verlengen op een verkeerd adres aankwam, trok Bushiri transfervrij naar Norwich City, de huidige rode lantaarn in de Premier League. Hij werd de voorbije maanden door The Canaries uitgeleend aan derdeklasser Blackpool, maar kwam daar niet verder dan zes optredens.

STVV biedt de Belgische belofte-international nu een uitweg. In de heenronde is gebleken dat de spoeling bij de Kanaries achteraan erg dun is geworden na het uitvallen van Jorge Teixeira. Al valt het nog af te wachten in welke fysieke toestand de centrale verdediger aankomt. Hij stapt in principe mee op het vliegtuig naar San Pedro del Pinatar, waar de nummer elf uit 1A vanaf zaterdag een week op oefenstage is.